Les nevades donen "tranquil·litat" al sector turístic del Pirineu i s'espera una campanya de Nadal "molt bona"

Les nevades de les darreres hores són la millor notícia del cap de setmana de la Puríssima per al sector turístic del Pirineu, que fa preveure una campanya de Nadal i una temporada d'esquí "molt bona".

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat a l'ACN que amb la previsió de neu que hi ha i les dades de reserves actuals, l'ocupació entre el 26 de desembre i el 3 de gener es pot situar entre el 85% i el 90%. "Per nosaltres la neu és vida", ha exclamat.

D'altra banda, tot i que no s'ha pogut comptar amb aquest reclam per als dies del pont de la Puríssima -les estacions d'esquí encara no han pogut obrir-, el sector ha complert les expectatives i l'ocupació ha arribat al 70%."Estem molt satisfets i aquesta nevada ens dona tranquil·litat". Així resumeix Serrano les sensacions que queden al Pirineu a les acaballes del cap de setmana de la Puríssima. Tot i estar les estacions d'esquí tancades s'han pogut assolir les xifres d'ocupació previstes i les expectatives que es generen amb les darreres nevades auguren un bon futur per al sector aquesta temporada.

De fet, les estacions d'esquí podrien obrir pistes a partir del pròxim cap de setmana, tot i que les dates encara no són oficials. "Ho faran tan aviat com es pugui", ha comentat Serrano. En aquest sentit, el vicepresident del Patronat ha admès que "les condicions de neu" fan pensar en una obertura imminent: "Si a Vielha hi ha un pam de neu, a 2.000 metres hi ha d'haver un gruix considerable".

Entretant, natura, cultura i gastronomia han estat els principals reclams aquest cap de setmana llarg de la Puríssima, que s'ha tancat amb una ocupació "correcta". Per sectors, els hotels han comptat amb una ocupació d'entre el 60% i el 70% al Pirineu, mentre que a les Terres de Lleida s'ha situat entorn del 60%. Les places de bungalows dels càmpings i les cases de turisme rural han fregat el 75%.

D'altra banda, la neu que ha caigut les darreres hores ha donat peu a imatges de postal, amb famílies fent els primers ninots de neu de la temporada o fent les primeres baixades en trineu. També hi ha hagut, però, qui ha optat per "avançar la tornada" a casa i evitar els possibles col·lapses de trànsit que es puguin donar a la tarda.

Juan Antonio Serrano ha detallat que hi ha famílies que han iniciat l'operació sortida a partir de les 10 h i que la situació és de total "normalitat" en el context d'una nevada: "Potser hi ha alguna retenció més del compte i es va més lent". Serrano també ha apuntat que la nevada no ha suposat cap incident destacat perquè estava anunciada i "la gent ha vingut més preparada".