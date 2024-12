La nevada deixa més de 20 centímetres en diverses poblacions de l'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La nevada continua caient de forma general al Pirineu, principalment al sector occidental, i ja ha deixat més de 20 centímetres en diverses poblacions de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà. Destaquen gruixos com els 27 centímetres de Tavascan, els 16 de Vielha o els 13 centímetres de Viu de Llevata i Puigcerdà, segons dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

A les cotes altes del Pirineu Occidental ja s'apropen al mig metre de neu nova (48 centímetres a Certascan). Dues carreteres estan tallades per la neu (la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4031 al coll de la Creueta) i calen cadenes a una desena de vies més, entre les quals destaquen l'N-141 a Bossòst i l'N-230 al túnel de Vielha.

També es necessiten cadenes a la C-28 entre Esterri d'Àneu i el refugi d'Ares; a l'N-260 al port del Cantó; i a les carreteres locals C-142b d'accés al Pla de Beret, la C-147 d'Esterri d'Àneu a Alós d'Isil, l'L-501 a la Vall de Boí, l'L-504 de Llavorsí a Tavascan i l'L-510, de Tírvia a Alins.

Els Bombers de la Generalitat van assistir ahir dissabte a la nit dos vehicles embarrancats per la neu a la BV-4031, al coll de la Creueta. Un a Castellar de n'Hug (Berguedà) amb cinc ocupants i un altre a Toses (Ripollès) amb tres ocupants. En ambdós casos se'ls va trencar una cadena i no podien avançar. Tots els afectats van resultar il·lesos.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut una seixantena de trucades fins a les 10.00 hores d'aquest diumenge relacionades amb la forta nevada, sobretot a la Cerdanya (20), la Val d'Aran (10) i l'Alt Urgell (7). Les poblacions amb més trucades han estat Alp (8), Montferrer i Castellbò (7) i Bolvir (6).

Dos ferits pel vendaval a Cornellà de Llobregat i Balaguer

El temporal de vent també ha estat protagonista en les darreres hores a Catalunya, amb ratxes de 80 a 120 km/h en diverses poblacions de l'àmbit metropolità i del terç sud de Catalunya. Dues persones van quedar ferides pel vendaval ahir dissabte a Cornellà de Llobregat i Balaguer. A Cornellà, una dona va rebre l'impacte d'un arbre que va caure a l'avinguda de Sant Ildefons. Dues dotacions dels Bombers es van desplaçar a la zona i una ambulància del SEM va traslladar l'afectada en estat greu a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. I a Balaguer un home va resultar ferit menys greu per la caiguda d'un element de Nadal a la plaça Mercadal. L'afectat va ser evacuat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins aquest diumenge al matí un total de 1.593 trucades pel fort vent (392 al Barcelonès, 279 al Tarragonès i 203 al Baix Camp). Barcelona (309 trucades), Tarragona (191) i Reus (121) han estat les tres poblacions amb més incidències, concentrades sobretot al vespre-nit de dissabte. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han atès una seixantena d'incidències pel temporal de vent entre les 00.00 i les 11.30 hores d'aquest diumenge, bàsicament concentrades a Tarragona (31). Cap dels serveis ha estat de gravetat i en l'episodi ja s'acumulen prop de 950 incidències.

L'R3 de Rodalies, interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà

La línia R3 de Rodalies es troba interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà per les condicions meteorològiques adverses arran de la nevada i el vent. Renfe informa que un cop Protecció Civil ho autoritzi i l'estat de les carreteres ho permeti, s'establirà un servei alternatiu per carretera al tram afectat. El servei a la resta de la xarxa de Rodalies de Catalunya es presta amb normalitat. Dissabte a la tarda es van produir algunes incidències al sud per la caiguda d'arbres a causa del vent.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alerta que aquest diumenge continuarà nevant al Pirineu, principalment al vessant nord de la serralada, i que els gruixos augmentaran progressivament. Es poden acumular més de 30 centímetres de neu a una cota de només 900 metres a la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. En tot l'episodi, al vessant nord del Pirineu s'acumularan més de 70 centímetres per sobre dels 2.000 metres.

La C-13 a l'altura de LlavorsíAgència Catalana de Notícies

