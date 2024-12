La irreductible compleix 4 anys brindant per la literatura

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La llibreria la irreductible, al carrer Jaume II de Lleida, a Cappont, va celebrar ahir els 4 anys de la seua obertura al públic brindant per la literatura amb una sessió de micro obert per a lectors que es van afegir a l’efemèride llegint els seus textos preferits. L’escriptor Joan Roure (Lleida, 1973) va fundar aquest establiment a finals de 2020 amb la seua parella, la burgalesa Raquel Fontecha, amb l’objectiu de crear un espai en el qual la literatura tingués un paper central, però que també fos un lloc on poder discutir idees, promoure la diversitat i defensar la importància del comerç local. En aquest sentit, la irreductible va rebre el març passat el premi Nova Llibreria en el congrés celebrat a Pamplona de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, valorant la seua activitat i la connexió amb el teixit cultural de Lleida. Entre les pròximes presentacions de llibres, avui dijous (19.00 h)Caure al buit, de Mercè Mascaró; el dia 17, La Talpera, de Gerard Vilardaga, i el 19, Filantrocapitalisme, d’Emília Olivé. I l’11 de gener, Núria Bendicho (Terres mortes) impartirà un taller d’escriptura.