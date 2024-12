Oxford elegeix “brain rot” com la paraula de l’any que resumeix l’impacte del consum digital

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expressió anglesa brain rot ha estat seleccionada com la paraula de l’any 2024 per Oxford University Press. Traduïda a al català com a “cervell fregit”, el terme descriu el deteriorament mental i intel·lectual associat al consum excessiu de contingut trivial en línia.

La definició oficial el vincula al sobreconsumeixo de material digital poc estimulant, un problema exacerbat per algoritmes que promouen el “scroll infinit”. Continguts absurds com els vídeos populars de TikTok o de YouTube, que capturen nens i adolescents amb el seu humor trasbalsador.

Encara que el concepte té arrels antigues –Henry David Thoreau ja ho va esmentar metafòricament en 1854–, el seu ús ha crescut un 230% l’últim any, consolidant-se en el discurs digital. Segons experts com el neuròleg David Ezpeleta, encara que el terme és pejoratiu, reflecteix un deteriorament real: “Efectes com la disminució de l’atenció estan documentats en estudis sobre l’ús excessiu de pantalles, especialment en nens.”

La periodista Ainhoa Marzol, autora de la newsletter Gàrgola Digital, ressalta que les xarxes socials no només generen “nàusea digital”, sinó també una plasticitat mental que permet a les generacions joves processar complexitat contextual en xarxes com a Twitter o Bluesky.

Les solucions inclouen fomentar el consum responsable de xarxes, prioritzar continguts ordenats cronològicament i limitar l’exposició dels menors a pantalles. En paraules d’Ezpeleta: “Aquest deteriorament és reversible amb activitats físiques, socials i lectures profundes”.

Tanmateix, la batalla contra algoritmes dissenyats per maximitzar el temps de pantalla continua sent un desafiament monumental per a la societat digital contemporània.