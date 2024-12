Promoció a JCA Alpicat de donació de sang

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Catalana de Donants de Sang va estrenar dijous a les sales de cine JCA Alpicat la campanya Reserva la teva butaca, un projecte per promoure la donació de sang i posar en relleu el paper imprescindible del voluntariat i de la solidaritat a Catalunya. La campanya inclou un espot gravat a Lleida, que es projectarà durant tres mesos als cines JCA Alpicat abans de l’inici de la projecció de cada pel·lícula. En paral·lel, al vestíbul del complex de sales de cine s’habilitarà un punt informatiu gestionat per voluntaris de l’Associació de Donants de Sang del Segrià. JCA Cinemes preveu expandir la campanya a les seues sales de Valls, on replicarà aquesta acció promocional els propers mesos.