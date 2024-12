La Coral Joia de Maig estrena peça per culminar els 75 anys

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coral Joia de Maig d’Anglesola, formada per 40 cantaires, culminarà aquest dissabte dia 28 de desembre la celebració del seu 75 aniversari, que s’ha allargat tot un any. Ho farà amb un concert especial a l’església de Sant Pau de Narbonenc d’Anglesola juntament amb la coral Espluguina, l’orquestra Camerata Andreví i el pianista Marcel Fabregat, sota la direcció de Narcís Cercós. El repertori inclourà l’estrena d’una peça composta per a l’ocasió pel reconegut director de cor, compositor i pedagog Josep Vila Casañas, de la qual no han volgut revelar detalls perquè sigui una gran sorpresa.

La presidenta de la coral, Teresa Domingo, va fer una valoració “més que positiva” d’aquest any farcit d’activitats. Diumenge va destacar que “hem organitzat actes a Anglesola, al territori de Lleida i amb projecció internacional, i estem molt satisfets amb el resultat i la gran participació del públic, fet que ens ha suposat una injecció d’adrenalina per continuar”.

En el cas de les propostes locals, va explicar que van rebre la visita dels avis de la residència i van portar a terme una jornada d’intercanvi amb els escolars per Sant Jordi, així com una altra amb excantors. “Aquesta última va ser molt emotiva i va servir també per inaugurar una placa commemorativa amb l’any de la fundació de la coral, el 1949, a la façana de l’auditori de la plaça de Santa Anna”, va apuntar Domingo.

A més, van organitzar a Anglesola concerts de diferents estils musicals, un a càrrec d’una coral americana de Filadèlfia i un altre de música lírica amb Marta Infante, així com un del Cor de Cambra de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC).

Pel que fa a altres comarques, van fer tres concerts patrocinats per l’IEI a Algerri, Bellpuig i Belianes. També van participar en el cicle Tàrrega Sona i en els actes del Mil·lenari de la Col·legiata de Sant Pere de Ponts amb el Glòria de Vivaldi, que també van interpretar en el concert inaugural del seu aniversari (vegeu la foto). Finalment, a nivell internacional, a l’estiu es van desplaçar a Prešov (Eslovàquia) per participar en l’Aplec Internacional d’Adifolk.

Domingo va reconèixer que “ha suposat un gran esforç per a una coral amateur com la nostra” però “ens ha omplert de satisfacció i ens sentim més vius que mai, amb ganes de continuar millorant el repertori i la qualitat musical”.