Busquen un excursionista de Tivissa, de 41 anys, perdut als Pirineus d’Osca

La Guàrdia Civil busca un home de 41 anys, veí de Tivissa, que s’ha perdut als Pirineus d’Osca. Segons han confirmat fonts policials a l’ACN, fa dies que es va comunicar la seva desaparició, però fins a aquest divendres la família no ha interposat la denúncia. El cos policial ha activat un equip de rescat i un helicòpter per tal de trobar-lo i estan pentinant la zona de Benasc. Segons explica el pare del desaparegut al ‘Diari de Tarragona’, va marxar el 30 de desembre i tenia previst tornar el 2 de gener. Des del dia 31 de desembre, quan es va produir l’última trucada, no han sabut res d’ell.