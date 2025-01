LaLiga i la RFEF rebutgen inscriure Dani Olmo i Pau Víctor

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i LaLiga ha decidit no concedir la llicència federativa als futbolistes del FC Barcelona Dani Olmo i Pau Víctor, que per tant no podran ser inscrits per l’equip blaugrana i quedaran lliures.

"La Comissió de Seguiment està d’acord en no concedir el visat previ ni la llicència definitiva sol·licitada pel FC Barcelona per als jugadors Daniel Olmo Carvajal i Pau Víctor Delgado d’acord amb la interpretació literal dels articles 130.2 i 141.5 del Reglament General de la RFEF que impedeixen que un jugador la llicència del qual es cancel·li pugui, en el transcurs de la mateixa temporada, obtenir llicència al mateix equip del club al qual ja estigués vinculat", van assenyalar els dos organismes aquest dissabte en un comunicat conjunt.

LaLiga va confirmar que l’entitat culer complia el 3 de gener de 2025 amb "els requisits en matèria de control econòmic" de la competició i que per això l’Òrgan de Validació de Pressupostos de LaLiga ha decidit ampliar el límit de cost de plantilla esportiva. Tanmateix, les dos entitats han optat per no tornar les llicències que es van retirar als dos jugadors el passat 31 de desembre "després d’anàlisi de la normativa federativa aplicable".

El 31 de desembre era l’últim dia per inscriure jugadors, per la qual cosa les seues inscripcions estan fora de termini. D’aquesta manera, cap dels dos futbolistes no podrà disputar cap competició, ni amb l’equip blaugrana ni amb la selecció espanyola.

Els pròxims passos del FC Barcelona podrien ser recórrer la decisió davant del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) del Consell Superior d’Esports (CSD) o fins i tot provar de revertir la decisió a través de la justícia ordinària.