Sopa de Cabra torna a Lleida

“Lleida! Després de massa anys, aquesta nit ens veiem!”, va publicar ahir la mítica banda de rock català Sopa de Cabra al seu perfil d’Instagram. Dit i fet, ja que el grup va omplir ahir a la nit la Llotja per presentar Ànima (Promo Arts Music), que va publicar el mes de novembre passat. De fet, la ciutat els va rebre amb els braços oberts, ja que el concert havia esgotat les entrades dies abans de la celebració. Ànima compta amb un total de vuit temes i en el treball original cadascun té la seua pròpia col·laboració. Entre els artistes i bandes que han participat en el disc hi ha Beth, que va aparèixer al principi del concert per cantar la seua col·laboració, Temps de sega.

Després de cinc anys de silenci discogràfic, la banda gironina liderada pel cantant Gerard Quintana ha reprès la seua activitat amb aquest projecte, el número disset en la seua trajectòria, i ara es troba en plena gira de presentació. La cita d’ahir estava programada pel cicle de concerts Play Lleida, que també ha previst actuacions de grups com Celtas Cortos (el 24 de gener a les 21 hores) a la Llotja, entre altres a la Sala Manolita Night Life de la ciutat. El cartell complet del cicle es pot consultar a lleidamusicfestival.com.

Per la seua part, Sopa de Cabra ha previst nou concerts més a Catalunya i Mallorca, i només tornarà a la província de Lleida el dissabte 19 de juliol per actuar a Lo Quiosc de Talarn, en el marc del festival Talarn Music Experience.

Paral·lelament, la Llotja celebrarà el seu 15 aniversari dissabte vinent 25 de gener amb una jornada que inclourà més d’una trentena de propostes culturals gratuïtes i un espai gastronòmic, des de les 10.00 fins a les 22.00 h. El plat final de la festa se servirà a les 20.00 h en forma de gran gala, que barrejarà disciplines artístiques de tot tipus i estarà conduïda pels humoristes i actors Ferran Aixalà i Jordi Huete.