Animac atorga el Premi Honorífic a Wendy Tibly i Amanda Forbis

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, que es farà a Lleida del 20 al 23 de febrer, concedeix el Premi Honorífic a Wendy Tilby i Amanda Forbis, el duo canadenc d’animadores amb una trajectòria valorada com “excepcional” i que ha marcat el panorama de l’animació contemporània. El certamen destaca l’estil visual “únic” de les autores de ‘When the Day Breaks’ i ‘The Flying Sailor’, a l’hora de combinar tècniques tradicionals i experimentals per explorar la complexitat de les connexions humanes. En aquest sentit, també posen en valor la seva col·laboració amb el National Film Board of Canada (NFB) per desenvolupar un llenguatge artístic que fusiona una “profunda sensibilitat narrativa amb innovació tècnica”.

Frame de 'The Flying Sailor', de Wendy Tilby i Amanda Forbis.Cedida per Animac

L’obra més reconeguda de Tilby i Forbis és ‘When the Day Breaks’ (1999), que va rebre la Palma d’Or al Festival de Cannes i altres guardons internacionals. Altres títols destacats inclouen ‘Wild Life’ (2012), nominat als Premis Oscar, i ‘The Flying Sailor’ (2023), recentment aclamat per la crítica i també nominat als Oscar.

La tècnica del duo canadenc es caracteritza per la meticulosa atenció al detall i l’ús innovador de materials i tècniques, com la pintura a mà, el muntatge digital i la manipulació d’imatges. Aquest enfocament els ha permès traspassar els límits tradicionals de l’animació, explotant temes profunds com la fragilitat humana i les connexions emocionals.

Com a part de l’homenatge, Animac programarà una retrospectiva de les seves obres més icòniques i les animadores impartiran una ‘masterclass’ per compartir la seva visió i experiència amb estudiants i professionals del sector.

Programació d’Animac 2025

Aquesta edició d’Animac explorarà el lema ‘We Animals’ amb una selecció de pel·lícules i activitats que reflexionen sobre la relació entre humans i animals. Entre els plats forts, hi haurà projeccions de curtmetratges i llargmetratges de recent creació, conferències i tallers. A més, l’espai Pro de la Mostra oferirà activitats com l’Incubator, Animacrea i Animac Campus, destinades a potenciar el talent emergent i promoure la col·laboració entre professionals del sector.