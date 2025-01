L’espanyola Karla Sofía Gascón, nominada a l’Oscar a millor actriu per 'Emilia Pérez'

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L'actriu espanyola Karla Sofía Gascón, protagonista d’'Emilia Pérez', està nominada al premi a la millor actriu en la 97a edició dels Oscar, els guardons que cada any concedeix l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Una gala que se celebrarà el proper 2 de març de nou al Dolby Theatre de Los Angeles i que estarà conduïda pel presentador Conan O'Brien.

Els actors, guionistes i comediants Rachel Sennott ('Saturday Night', 'The Idol') i Bowen Yang ('Wicked', 'La ciutat perduda') van ser els encarregats d’anunciar la llista de nominats a les 23 categories dels premis de l’Acadèmia de Hollywood. Les altres actrius nominades juntament amb Karla Sofía Gascon a l’Oscar a millor interpretació protagonista són Demi Moore ('La sustancia'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora') i Fernanda Torres ('Aún estoy aquí').

Aquesta candidatura a l’Oscar és un nou reconeixement per a l’actriu espanyola que, després de ser premiada juntament amb la resta del repartiment d’'Emilia Pérez' a Canes i alçar-se amb el guardó millor actriu en els Premis del Cine Europeu, també va ser nominada pel Sindicat d’Actors de Hollywood (SAG) i pels BAFTA de l’Acadèmia britànica al premi a la millor interpreti femenina protagonista de l’any.

Gascó també va estar nominada en la 82a edició dels Globus d’Or, però en els guardons que cada any entrega l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA), on optava al premi a la millor actriu de comèdia o musical, finalment la guanyadora va ser Demi Moore per 'La sustancia'.

Nominades a millors pel·lícules

El narco-musical 'Emilia Pérez', el drama de postguerra 'The Brutalist' i la brasilera 'I’m Still Here' es troben entre les nominades a l’Òscar a millor pel·lícula juntament amb'Anora', de Sean Baker; 'The Substance', de Coralie Fargeat, i 'A Complete Unknown', de James Mangold.

La resta de nominats a la 97 edició d’aquests premis el guanyador dels quals es donarà a conèixer el proper 2 de març són 'Dune: Part Two', de Denis Villenueve; 'Nickel Boys', de RaMell Ross; 'Conclave', d’Edward Berger, i 'Wicked', de Jon M. Chu, va informar l’Acadèmia de Hollywood.

Nominats a millors actors

D’altra banda, Adrien Brody ('The Brutalist'), Ralph Fiennes ('Conclave'), Timothée Chalamet ('A Complete Unknown'), Sebastian Stan (The Apprentice) i Colman Domingo ('Sing Sing') competiran per l’Òscar a millor actor a la gala número 97 de l’Acadèmia de Hollywood, que es durà a terme el 2 de març.

Entre les novetats d’aquest any, l’Acadèmia ha comunicat que hi haurà un homenatge a les víctimes dels incendis que assolen la ciutat de Los Angeles i que, trencant amb la tradició, la gala no comptarà amb actuacions en viu dels temes nominats en la categoria de millor cançó original. Al seu lloc, la cerimònia destacarà els compositors a través de reflexions personals i comentaris rere bambolines dels equips creatius darrere d’escena.