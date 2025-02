El lleidatà que va participar amb un solo de xel·lo a la mítica cançó 'Yesterday' dels Beatles

Caràtula del disc de The Beatles que incloïa el tema ‘Yesterday’. Al costat, Francesc Gabarró amb la seua inseparable pipa i, per descomptat, el seu violoncel.

La mítica cançó Yesterday dels The Beatles, que es va incloure a l'àlbum Help l'any 1965, amaga una història fascinant darrere el seu inoblidable solo de xel·lo. Fa 65 anys, als estudis Abbey Road de Londres, un músic lleidatà va deixar la seva empremta en una de les balades més celebrades del quartet de Liverpool.

Francesc Gabarró, el xel·lista de Verdú

Francesc Gabarró i Solé, nascut a Verdú l'any 1914, va ser l'encarregat de gravar el solo de xel·lo que acompanya la veu i la guitarra acústica de Paul McCartney a Yesterday. Gabarró, que havia estat alumne destacat de Pau Casals, va aconseguir convèncer McCartney per incloure el quartet de corda malgrat les seves reticències inicials.

Segons explica la biografia "Francesc Gabarró, un músic entre dos mons" de Simon Berril, el lleidatà va enllestir la gravació en només dues hores, percebent únicament cinc lliures esterlines per la seva feina. Una quantitat irrisòria si es té en compte la transcendència que acabaria tenint aquella sessió d'enregistrament.

Una vida marcada per la música i els viatges

La trajectòria vital de Francesc Gabarró és digna d'una novel·la d'aventures. De tradició familiar musical, la Guerra Civil el va sorprendre de gira amb l'Orquestra Hot Club de Barcelona a l'Índia, on va romandre durant onze anys abans de fer el salt a Anglaterra.

Un cop a Londres, va entrar com a segon violoncel·lista a la prestigiosa London Symphony Orchestra, compaginant els concerts amb actuacions d'estudi per guanyar un sobresou i tirar endavant la seva família. A més de col·laborar amb The Beatles en altres temes com A Day In The Life o Sargeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, Gabarró també va participar en enregistraments de Frank Sinatra i en bandes sonores de pel·lícules com Des de Rússia amb amor, Goldfinger o Els canons de Navarone.

L'èxit inqüestionable de Yesterday

Més de mig segle després, Yesterday continua sent una de les cançons més versionades de la història. Segons el Llibre Guinness dels rècords, fins al 2017 acumulava prop de set milions d'interpretacions a càrrec d'artistes de la talla de The Mamas and The Papas, Joan Baez, Bob Dylan, Tom Jones, Elvis Presley, Ray Charles o Plácido Domingo, entre molts altres.

Sens dubte, bona part de l'èxit atemporal d'aquesta balada es deu a la sensibilitat i el virtuosisme que Francesc Gabarró va imprimir en aquell solo de xel·lo gravat en un parell d'hores als estudis Abbey Road. Un petit gran miracle musical amb firma lleidatana que, 65 anys després, continua emocionant a milions de persones arreu del món.

