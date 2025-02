Conservatori Ricard Viñes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida portarà el nom de Ricard Viñes. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació de l’any d’activitats commemoratives del 150 aniversari del pianista lleidatà, un personatge que es convertirà fins l’any que ve en “el gran ambaixador de Lleida al món”. L’Any Viñes, una “celebració de país” impulsada des de la Generalitat i la Paeria, comptarà amb més d’un centenar d’activitats de difusió de la figura i obra del pianista per tot Catalunya –amb almenys una quinzena de concerts a la seua ciutat natal–, i amb activitats també a Madrid, París i Nova York. De fet, el comissari de la celebració, el musicòleg de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, va comentar que l’extens programa de l’Any Viñes encara no està tancat i es donarà a conèixer en les properes setmanes. En aquest sentit, està pendent de decidir quin dia (finals de març o principis d’abril) i on (Lleida o Barcelona) se celebrarà l’acte inaugural institucional.

De tota manera, l’alcalde, juntament amb la delegada de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra; la regidora de Cultura, Pilar Bosch; i Bernadó, va presentar el logo dedicat a Viñes, que lluirà al llarg de l’any en les activitats i equipaments culturals de la ciutat. També va anunciar la signatura d’un conveni amb la UdL per a la restauració i catalogació de l’arxiu del pianista, uns 10.000 documents entre l’Arxiu Municipal i la UdL fruit de diverses donacions per part dels descendents del músic des de l’any 1950. En aquest sentit, Bernadó va reivindicar posar ara en relleu tot aquest material, “que està pitjor que fa 75 anys”.

També va traslladar l’agraïment de la família de l’artista per part de la seua neboda-neta, Nina Gubisch-Viñes, de 88 anys, establerta a París.

Avui es compleix el 150 aniversari del seu naixement a Lleida

Avui es compleixen 150 anys del naixement a Lleida de Ricard Viñes, en una casa del carrer Caldereries, que llueix una placa al·lusiva de l’efemèride. Encara que des dels 10 anys ja estudiava a Barcelona, i més tard a París, Viñes va mantenir sempre fidelitat a la seua ciutat natal, com va recordar ahir Màrius Bernadó. Com a concertista va triomfar des de París a tot Europa divulgant la música francesa i espanyola. Uns mesos després de l’esclat de la II Guerra Mundial, va tornar a Barcelona, on va morir tres anys després, el 1943, als 68 anys.