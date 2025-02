El Quartet Prysma estrena a Lleida el seu nou àlbum

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Quartet Prysma de corda i flauta, amb quatre músics integrants de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), està en plena celebració del seu 20 aniversari amb un nou treball discogràfic, que demà dijous estrenarà en directe amb un concert a l’Auditori Enric Granados de Lleida (20.00 h, 10 €/9 €). Es tracta de l’àlbum Quilòmetre Zero, que el quartet va llançar la tardor passada a través de les plataformes digitals, amb un repertori molt singular de música de cambra per a aquest tipus de formacions de corda i flauta.

I és que a Quilòmetre Zero, el Quartet Prysma ha reunit tres peces compostes especialment per a ells per tres músics de proximitat: el pianista de Tàrrega Ramon Andreu (1969), el compositor i cantant d’Alpicat David Esterri (1970, conegut amb l’alter ego de Lo Pardal Roquer quan canta) i el compositor de les Borges Blanques Jordi Nus (1986), establert entre Los Angeles i Barcelona i dedicat sobretot a les bandes sonores per a pel·lícules i audiovisuals.

Per al disc, el quartet va reunir d’una banda dos peces que van compondre fa uns anys Ramon Andreu i David Esterri, però que no s’havien gravat fins ara: el músic de Tàrrega va escriure unes variacions amb estil contemporani sobre un passatge de La Traviata de Verdi, mentre que el d’Alpicat va firmar una obra inspirada en músiques populars del món, del blues als ritmes celtes. D’altra banda, el músic de les Borges va compondre el tema Lidis, una melodia com “un paisatge de pel·lícula”.

El Quartet Prysma està format per Xesco Grau a la flauta, Joan Sancho al violí, Eduard Boleda a la viola i Marta Llona al violoncel, quatre intèrprets que formen part de l’OJC des dels seus inicis, l’any 2002.