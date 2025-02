'El 47' i 'La infiltrada' comparteixen el Goya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 47, del cineasta català Marcel Barrena, va ser la gran triomfadora de la 39a edició dels Premis Goya, que van tenir lloc ahir a la nit a Granada, amb 5 guardons. Va començar la nit sent la favorita (amb 14 nominacions) i finalment es va emportar, entre altres, les categories de Millors Actor i Actriu de Repartiment (Salva Reina i Clara Segura, respectivament), a més de Millor Pel·lícula, que va resultar, per primer cop, ex aequo amb La infiltrada (Arantxa Echevarría). El reconeixement a Millor Actor i Actriu va ser per a Eduard Fernández (Marco) i Carolina Yuste (La infiltrada), respectivament, i Casa en flames es va endur només un guardó d’entre les 8 nominacions, el de Millor Guió Original. La gala va estar presentada per primera vegada per dos dones, les actrius Leonor Walting i Maribel Verdú, que va lliurar el Goya d’Honor a Aitana Sánchez-Gijón. L’actriu hispanoitaliana va citar la recentment traspassada Marisa Paredes en el discurs d’agraïment. Per la seua part, Richard Gere va ser homenatjat amb el Goya Internacional i en el seu discurs va titllar de “pinxo” Donald Trump. Malgrat la polèmica en la qual s’ha vist embolicada recentment l’actriu Karla Sofía Gascón, protagonista d’Emilia Pérez, el film va obtenir el premi de Millor Pel·lícula Internacional. Així mateix, Antón Álvarez es va alçar amb el Goya a Millor Pel·lícula Documental per La guitarra flamenca de Yerai Cortés.