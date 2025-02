Arranca la setmana cultural del Conservatori de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida va obrir ahir la 26 edició de la seua setmana cultural, amb propostes i activitats fins divendres entorn a la cultura musical (tallers, assajos, classes magistrals) i concerts a l’Auditori Enric Granados oberts al públic. El primer, amb el qual es va tancar la jornada, va ser protagonitzat pel Trio Da Vinci, format per Maria Florea (violí), Blai Bosser (violoncel) i Àlex Ramírez (piano), que va oferir un repertori de peces de Beethoven per a trio. Avui dimarts (20.00 hores), diverses formacions d’alumnes interpretaran una selecció d’obres compostes per estudiants de l’Aula d’Harmonia. Demà, també a les 20.00 hores, serà el torn de SenArts Quintet.