Lleida, més capital cultural

Amb les paraules “acabar per tornar a començar”, referint-se al tancament de l’Any Magre, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va inaugurar ahir a la sala de la Canonja de la Seu Vella la primera de les tres Jornades Culturals en commemoració dels 100 anys del naixement de Jaume Magre, una de les figures clau en la cultura de la ciutat de Lleida.

Amb motiu de la clausura de la commemoració de l’Any Magre, la Paeria ha apostat per reprendre les Jornades Culturals, que va impulsar aquest polític i activista fa 40 anys, per reactivar els espais culturals de la ciutat amb la iniciativa de la posada en marxa del Consell Municipal de Cultura, un espai que, segons Larrosa, és “una peça extraordinària per a la reflexió, el debat i l’impuls”.

Ponències de Manel Lladonosa i una taula amb Núria Aidelman, Susana Moliner i Antonio Centeno

La continuació de les Jornades, segons va dir la tinenta alcalde Cristina Morón, és “una bona oportunitat per posar en marxa una activitat participativa, oberta a tota la ciutadania i que, amb els canvis paradigmàtics de la ciutat en comparació als anys 80, serveix per revisar i reformular entre tots quin tipus de cultura volem i necessitem”.

Larrosa va afirmar sentir-se “emocionat” per la recuperació d’aquestes Jornades i orgullós de les més de 900 entitats culturals de Lleida.

Es va celebrar també la firma de la reposició a l’Arxiu Municipal de Lleida, per part de la sociòloga Paquita Sanvicén, de 61 documents originals de les Jornades de l’any 1985 impulsades per Jaume Magre. La sessió d’ahir va comptar amb la presència del doctor Manel Lladonosa, que va fer una introducció de la història de les primeres Jornades Culturals a la ciutat, en les quals nombrosos representants de diferents entitats i disciplines culturals van participar fa 40 anys.

Aquesta primera sessió també va incloure una taula redona dedicada als drets culturals, amb Roser Sanjuan com a moderadora i la participació de Núria Aidelman, Susana Moliner i Antonio Centeno. Aquesta taula va donar lloc a una reivindicació del dret a l’accés a la cultura. La següent sessió tindrà lloc avui a la Seu Vella a partir de les 17.00 hores. En aquesta ocasió, la temàtica se centrarà en la comunicació cultural.