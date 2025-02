Brito i Picatoste, de pel·lícula

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El febrer del 2020, el periodista lleidatà Carles Porta va estrenar la primera temporada de Crims de TV3 amb dos capítols sobre el cas de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, que van batre rècord d’audiència, anticipant el fenomen d’èxit de l’espai televisiu. Ara, cinc anys després, Porta començarà a rodar el mes que ve a Tarragona la seua primera sèrie de ficció, titulada 33 días, una producció d’Atresmedia Televisión per a Atresplayer inspirada en aquella truculenta i criminal història que va arrancar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida el 14 d’octubre del 2001 i que, precisament, va durar 33 dies. A l’Arnau, els presos del centre penitenciari Ponent Brito i Picatoste van acabar disparant als Mossos i fugint en un cotxe robat. La fuga va ser la culminació d’un pla tramat per tots dos. Es van amagar en un primer moment als Mangraners abans de viatjar a Barcelona. A Collserola van violar salvatgement una noia i van matar el seu nòvio. Poc després, van ser arrestats a la carretera de la Rabassada. El 2005 van acabar sent condemnats a 76 i 62 anys de presó, respectivament.

La sèrie 33 días s’inspira en aquesta història que va començar amb la fuga a Lleida, encara que amb canvi de nom dels personatges, que en aquesta ficció es diran Juan José Prieto i Mateo Calatrava, i que interpretaran els actors José Manuel Poga (La casa de papel, El cuerpo en llamas) i Julián Villagrán (El ministerio del tiempo, Goya el 2012 com a actor de repartiment per Grupo 7), respectivament. També tindrà un paper destacat la barcelonina Nausicaa Bonnín (El cor de la ciutat, Tres dies amb la família, La infiltrada). La ficció posarà el focus tant en els dos fugitius, a qui se’ls complica el pla de fugida i hauran d’anar improvisant, com en l’equip d’investigació dels Mossos.

El rodatge arrancarà a mitjans del mes de març en platós interiors i a la presó de Tarragona, malgrat que la sèrie també inclourà imatges i plans de localització de Lleida amb vistes aèries captades amb drons.