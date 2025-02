Els nens ja gaudeixen d'Animac

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 12.000 alumnes de Lleida i comarques gaudiran aquest any de les sessions per a escolars del Festival Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac, que van arrancar ahir al Teatre de la Llotja, on seguiran fins dijous i també amb sessions a CaixaForum Lleida. En total es preveu l’assistència de 43 centres a les sessions de cine d’animació per a educació infantil i cicle inicial de Primària; uns altres 38 en les de cicle mitjà i superior, i 14 en les dedicades a alumnes de Secundària.

Marina Castellví, conductora d’aquesta activitat escolar d’Animac, va recordar en l’estrena que el lema d’aquesta edició del certamen és We animals, en al·lusió a l’objectiu de mostrar una “mirada profunda” sobre la relació que tenim els humans amb el regne animal –tan present històricament al cine d’animació– i sobre com aquestes històries poden arribar a reflectir els nostres valors i responsabilitats. Així mateix, Animac posarà el focus en la tecnologia i l’acceleració del món, de manera que “es posa de manifest que cada vegada som més tecnològics, però que també hem de ser respectuosos amb el medi ambient”.

Dijous (20.30 hores) s’inaugurarà a la Llotja la vint-i-novena edició del festival, que projectarà més de 200 films fins diumenge.