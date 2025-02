Aprenents d’enginyers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) viurà aquest dissabte 22 de febrer la XIV edició del torneig classificatori de la First Lego League (FLL) al campus de Cappont. Cada temporada, per centrar el projecte d’innovació i dissenyar els desafiaments, el programa First Lego League gira al voltant d’una temàtica diferent. Aquesta temporada 2024/25, la temàtica es denomina Submerged i un dels equips participants és Robotech, format per un grup de joves estudiants de diferents instituts, d’entre 12 i 16 anys de Mollerussa, format per Marc Perera, Oriol Roure, Abril Armengol, Àlex Casanovas, Àneu Tarragó, Julià Domingo i Sergi Civit. Aquest equip de treball té l’objectiu d’aconseguir reptes per si sols en les àrees de STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), entre els quals l’aplicació de programació i robòtica, l’aprenentatge i formació en models de treball en equip d’investigació i la presentació de possibles futurs projectes o start-ups. Són a més un equip de treball independent, amb el qual ja han aconseguit importants premis en competicions. El 2023 van guanyar el Premi a l’Excel·lència en Enginyeria en el torneig de Lleida i el 2024 van ser els vencedors absoluts en el campionat local, a més d’imposar-se en la categoria de Comportament del Robot. El seu gran treball es va plasmar després a Alacant, al torneig estatal, en què van ser tercers en Comportament del Robot i van ocupar el mateix lloc en la categoria Valors de l’Equip. Aquest grup d’estudiants del Pla d’Urgell va decidir utilitzar l’entorn de la First Lego League (FLL) perquè fomenta el treball en equip a més de diversos valors, afavoreix l’aprenentatge proactiu, entrena la resolució de problemes, facilita la retenció de conceptes, potencia les habilitats comunicatives, estimula l’autoestima i la confiança, entrena el pensament lògic matemàtic i millora la capacitat creativa i la imaginació. L’objectiu d’aplicar tots aquests conceptes és resoldre un repte anual proposat per aquesta organització americana d’àmbit mundial anomenada First.

La FLL es divideix en dos grans àrees. Per una banda, un repte de robòtica i programació, en què mitjançant el sistema Lego Education els participants han de ser capaços de crear, imaginar, construir i programar un robot per portar a terme una sèrie d’accions i missions amb tanta efectivitat com sigui possible i aconseguir el màxim nombre de punts en un temps determinat.

Per una altra banda, el torneig proposa un repte de desenvolupament i presentació d’un projecte a partir d’un tema que l’organització planteja, on els participants han d’investigar i detectar un problema o necessitat a què han de trobar una solució efectiva. Aquest és presentat de forma creativa en universitats, davant d’un jurat professional que avalua diferents aspectes del treball.

Aquest any l’equip de Mollerussa treballa amb un projecte anomenat Boottler i un robot al qual han batejat com Bold. Es tracta d’atendre les exigències dels exploradors marítims donant una solució davant de l’ús excessiu i descontrolat que es fa dels plàstics d’un sol ús i els problemes de contaminació que causen.

Per aquesta raó, presentaran un projecte innovador basat en un complet sistema de reutilització d’envasos estandarditzats, a més d’accions i campanyes que porten a terme perquè això pugui ser una realitat.