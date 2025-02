Arranca la restauració de la teulada de l’església de la Sang

La Congregació de la Puríssima Sang ha iniciat aquesta setmana finalment les obres de reparació dels problemes estructurals de la teulada de l’església, que fa un any i mig que està apuntalada, des de l’agost del 2023. El prior de la congregació, Eduard Segarra, va indicar que el pressupost d’aquests treballs és de mig milió d’euros i va remarcar que ha estat possible abordar-lo gràcies a les aportacions de l’ajuntament, la Diputació i la Generalitat. En aquest sentit, va subratllar que la recaptació de donatius dels fidels “és molt lenta”. Segarra va apuntar que a més de la teulada, que es troba “en una situació molt delicada”, també es preveu reparar algunes esquerdes que han aparegut a la façana. Segarra va afirmar que l’objectiu és que la rehabilitació estigui enllestida el mes d’agost i va assenyalar que les obres no afectaran les activitats del temple, ja que instal·laran una plataforma a la primera planta per poder treballar en la rehabilitació mentre se celebren els oficis religiosos. Així, Segarra va recalcar que es podrà celebrar el culte cada setmana i també les activitats previstes per a la Setmana Santa. Així mateix, el govern municipal va dir el desembre passat que preveuen ampliar la col·laboració entre la Paeria i la Congregació de la Sang perquè, a mitjà-llarg termini, sigui “un espai obert a la ciutadania” i que pugui acollir activitats culturals i promocionar el patrimoni.

L’església de la Sang, ubicada entre els carrers Germanetes i Sant Antoni, va ser construïda al segle XVI, conserva una façana renaixentista i va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat ara fa nou anys, el 2016. També és la base d’operacions dels Armats de la Sang i a l’interior conserva elements religiosos i patrimonials centenaris i amb un alt valor històric.