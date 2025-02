Barça i Madrid es mesuraran a les semifinals de Copa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona i el Reial Madrid es veuran les cares en una de les semifinals de la Copa de la Reina, mentre que el Granada CF, amb la lleidatana Andrea Gómez a la plantilla, i l’Atlètic de Madrid protagonitzaran l’altra, segons va oferir el sorteig celebrat ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La penúltima ronda de la competició serà a doble partit, amb l’anada del Madrid-Barça el dijous 6 de març (19.00) i la tornada per a la setmana següent, el 12 al Johan Cruyff (19.00). La final es preveu al mes de juny.

D’aquesta manera, el conjunt blaugrana, actual campió, es tornarà a creuar amb el madridista, que encara no ha estat capaç de guanyar el seu rival després de 15 partits. Els dos d’aquesta temporada es van saldar amb golejades per a l’equip que entrena Pere Romeu, per 0-4 a la Lliga F i per 5-0 a la final de la Supercopa del mes de gener passat. A més, a finals de març es disputarà el tercer clàssic del mes, corresponent a la segona volta de la Lliga i que es jugarà a Montjuïc.

El favoritisme serà per al conjunt blaugrana que, a més, tindrà l’avantatge de comptar amb el partit de tornada davant de la seua afició, en la que serà la segona vegada que es vegin tots dos en una eliminatòria a doble partit després de fer-ho la temporada 2021-2022 de la Lliga de Campions. Llavors, es van creuar en uns històrics quarts de final, amb victòria global del Barça per 8-3 després de guanyar amb certs conflictes a l’anada a l’Alfredo di Stéfano per 1-3 i la tornada al Camp Nou, amb rècord mundial d’assistència, per 5-2. A la Copa, per part seua, no es veien les cares des d’aquesta mateixa campanya, encara que llavors amb les semifinals a partit únic, en les quals el Barça va golejar (4-0).

La centrecampista del Barcelona Vicky López, que va ser una de les mans innocents del sorteig, va reconèixer que aquest partit “sempre és bonic de jugar”. “Estem contentes de tenir la tornada a casa amb la nostra afició i esperem que sigui un partit igual de bonic com fins ara”, va assenyalar.

L’altra semifinal es presenta molt més igualada entre l’Atlètic de Madrid, dos vegades campió de la Copa, i el Granada CF, una de les revelacions d’aquesta temporada a la Lliga F.

El Barça augmenta el seu límit salarial

El Barça ha augmentat en 37 milions d’euros el límit de cost de la seua plantilla després del tancament del mercat. De fet, és l’equip que més augmenta el marge salarial, ara de 463 milions pels 426 previs, d’entre els nou que tenen més massa salarial després del mercat.

Investiguen l’àrbitre que va expulsar Bellingham

La RFEF va iniciar ahir una investigació sobre les activitats extraesportives de l’àrbitre Munuera Montero, que va expulsar Jude Bellingham dissabte i que ha estat apartat de l’arbitratge fins que es resolgui el cas. Munuera va constituir una societat de consultoria que presumptament té relacions amb la RFEF, LaLiga, la UEFA i alguns clubs i va emetre un comunicat en el qual va negar qualsevol activitat il·lícita i va anunciar que denunciarà “les mentides dites”.

Condemna de Tebas a l’agressió a Vila-real

Javier Tebas va advocar per ser “molt contundents” davant l’agressió a dos joves amb discapacitat després del partit Vila-real-Valencia, i respecte als autors de la qual reclama que “els caigui el pitjor”. La investigació policial encara no ha propiciat detencions.