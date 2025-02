El Consorci del Turó de la Seu Vella acorda actualitzar el dossier de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida ha analitzat aquest dimecres els passos a seguir per aconseguir el reconeixement del conjunt com a Patrimoni Mundial de la Unesco, després que al gener es desestimés la seva inclusió en la candidatura sobre els testimonis de la construcció d'Andorra. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que ja han "girat full" i que l'objectiu ara és ampliar el dossier presentat el 2019 davant el Consell de Patrimoni del Ministeri de Cultura, a Madrid, per tal d'incloure-hi les actuacions estratègiques i de restauració que s'impulsen al voltant del monument. Larrosa ha afirmat que assumeix el "lideratge" i la "responsabilitat" perquè la Seu Vella obtingui el reconeixement. "Això va de debò", ha garantit.

Així, després de la reunió telemàtica del Consorci del Turó celebrada aquest dimecres, l'alcalde i president de l'ens ha explicat que la feina d'actualització correspondrà al comitè d'experts i la càtedra de la Seu Vella, i que preveuen avançar en els terminis en una reunió que preveuen convocar per d'aquí a quinze dies.

Larrosa ha afirmat que abans de finals d'any volen incorporar al dossier elements addicionals com ara el Pla de Muralles o el Pla Integral del Centre Històric perquè la comissió estatal que ha d'avaluar la candidatura i decidir si la presenta davant la Unesco, sàpiga "en quin punt estem" i quin és "el quadern de ruta de què ens hem dotat per seguir avançant".

El paer en cap ha esmentat que hi inclouran les obres que estan impulsant als baluards del Rei i de Louvigny, les intervencions que s'han de fer al conjunt monumental o l'última fase de les obres de restauració del sostre del claustre que el Ministeri de Cultura ja ha adjudicat i abordarà "de forma immediata".

Aparcada la via andorrana

Larrosa ha explicat que el Consorci ha "girat full" de l'exclusió de la candidatura andorrana, a la qual ha desitjat "molts èxits", però ha deixat clar que ara ells seguiran treballant amb el comitè d'experts perquè faci "l'anàlisi interna de com estem" i faran "una estratègia a fi d'establir els quaderns de ruta a seguir". "Treballarem amb diplomàcia per assegurar una ruta d'èxit", ha afegit.

L'alcalde de Lleida ha explicat que l'últim diumenge d'octubre celebraran una diada de la Seu Vella per tal d'avançar en "una major complicitat de la ciutadania amb la Seu Vella". Com a president del Consorci, ha afegit que assumeix el "lideratge" i la "responsabilitat" per aconseguir el reconeixement de la Unesco, i ha deixat clar que "això va de debò".

El paer del cap també ha esmentat la proposta per obrir nous serveis de restauració al conjunt del turó, que podria passar d'un a tres bars amb la nova licitació del servei. A més, ha recordat que volen que l'ús de l'aparcament de la plaça de la Sardana quedi restringit als usuaris i als visitants del conjunt monumental.