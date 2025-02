Educació planteja que el curs s’iniciï el 8 de setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Educació ha plantejat que el curs vinent comenci el dilluns 8 de setembre, segons va avançar ahir la Cadena SER i van confirmar diverses fonts sindicals. Aquest dia començarien les classes tant per a Infantil com per a Primària i Secundària. Fonts del departament ni confirmen ni desmenteixen aquesta proposta, de moment, i es limiten a dir que abans de fer-la pública la compartiran amb els diversos agents educatius implicats. Les mateixes fonts sindicals van concretar que ahir es van reunir amb el departament per abordar aquesta qüestió.

El sindicat majoritari del sector, Ustec, va criticar que Educació “ni s’hagi plantejat negociar” el dia de l’inici del curs, segons va afirmar la portaveu, Iolanda Segura. Després de reunir-se ahir amb Educació, va indicar que “sortim molt descontents i decebuts de la no-negociació” del calendari i va titllar la trobada de “pèrdua de temps”.

Segons Segura, el departament els ha traslladat que la data respon a un acord d’investidura i “s’escuden” en aquesta justificació. A la reunió van traslladar el seu “malestar” per aquesta proposta, que el sindicat considera que respon a una “obsessió” per avançar el calendari escolar que suposa un “perjudici en tots els sentits”.

Ustec defensa que el curs hauria de començar el 12 de setembre “per poder fer la preparació i començar l’any escolar amb garanties”.

CCOO també rebutja que el curs comenci el 8 de setembre, i la portaveu Marga Romartínez també valora que l’avenç és part del pacte d’investidura de PSC amb comuns i ERC. El sindicat, no obstant, va exigir a Educació que s’inclogui “per escrit” que el final del curs ordinari serà el 30 de juny per evitar “males praxis” que fan anar als centres al juliol “a fer coses que no tenen res a veure amb la preparació del curs ni són extraordinàries”. CCOO considera que l’avenç és perjudicial perquè dificulta tasques organitzatives i les plantilles de personal no estan completes.