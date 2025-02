El Cadí busca un triomf per sortir del descens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu afronta aquesta tarda (20.00) a l’Olímpic de Badalona el partit que té pendent contra el Joventut de la dinovena jornada, en el qual està en joc la possibilitat d’abandonar les posicions de descens que ocupa des de fa tres jornades i situar-se un triomf per sobre. S’enfronta a l’equip revelació de la Lliga Femenina, que malgrat la condició de tot just ascendit ocupa la sisena posició, amb el doble de triomfs que les lleidatanes i amb la millor ratxa actual de la Lliga –5 triomfs seguits.

“És un partit tremendament complicat davant l’equip que ara mateix té la millor ratxa i amb un joc interior dominant de la Lliga. Però com ja dic des de fa diverses setmanes, és el que toca i hem de sortir a mossegar per cada pilota, per cada rebot”, va dir el tècnic Isaac Fernández, que no podrà comptar amb l’última incorporació, la base canària Yurena Díaz, que no estava inscrita quan s’havia de disputar el partit, malgrat que recupera Anna Palma, baixa a Saragossa per unes molèsties en un peu. “L’altre dia la vam trobar a faltar perquè ens dona coses que de vegades no surten a les estadístiques, però vam creure que era bo que descansés pensant en la doble jornada d’aquesta setmana”, va apuntar el tècnic urgellenc, que va valorar l’esforç que està fent la lleidatana. “Té molt de dolor, però haurà de suportar-lo perquè ara la necessitem, ja que aquella figura de 3 que busquem no l’hem trobat. Està fent un gran esforç”, va afegir.

El Cadí la Seu es jugarà la permanència a la Lliga Femenina en les deu jornades que li queden de la fase regular, en les quals es mesurarà, entre d’altres, a quatre dels seus rivals directes. Després de jugar avui a Badalona i fer-ho diumenge a casa davant de l’Estudiantes, sisè i setè classificats, respectivament, l’equip que dirigeix Isaac Fernández visitarà el Celta, amb el qual ara està empatat a sis victòries, i afrontarà dos duels d’altura seguits, contra el Perfumerías Avenida a casa i a Girona.

Després d’aquest petit Tourmalet, encadenarà dos duels al Palau davant de dos rivals directíssims, l’IDK Gipuzkoa, també amb sis triomfs, i l’Ensino, amb set. Posteriorment visitarà el vigent campió, el València, rebrà el Jairis de Bernat Canut i tancarà la fase regular a la pista de l’Araski, que actualment també es troba amb sis victòries, com les lleidatanes.