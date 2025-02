El ‘Gran Circ’ presenta la temporada 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot espanyol Fernando Alonso va veure “increïble” el cotxe del seu equip Aston Martin Aramco per a l’imminent Campionat del Món de Fórmula 1, la presentació del qual va tenir lloc ahir a la nit amb una vetllada a l’O2 Arena de Londres, i en què el també espanyol Carlos Sainz va fer broma al cantar vora el seu bòlid d’Atlassian Williams Racing. Una actuació roquera de Machine Gun Kelly va obrir la gala ideada per celebrar els 75 anys ja complerts per la F1. L’humorista Jack Whitehall va presentar la cerimònia, i cada escuderia va ensenyar el seu nou monoplaça per a aquest 2025, i ho van fer en ordre invers a les respectives posicions en l’últim Mundial de constructors. Així, Stake F1 Team KICK Sauber va obrir foc amb els seus pilots, l’alemany Nico Hülkenberg i el brasiler Gabriel Bortoleto.