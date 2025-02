El Lleida, al Mundial màster

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Unió Atlètica tindrà representació aquest any en els campionats del món i d’Europa màster sota sostre que es disputaran als Estats Units i a Portugal, respectivament. A la cita mundialista, prevista del 22 al 30 de març a Gainesville, a l’estat de Florida, acudiran dos atletes del club lleidatà, Carla Vidal i José Aguilera, tots dos de la categoria de +35. Per la seua part, Feliça Satorres, que l’any passat es va estrenar amb 56 anys en el món de l’atletisme aconseguint sis medalles en el Català i Estatal de pista, farà el seu debut internacional aquesta temporada a l’Europeu, que tindrà lloc a Madeira a finals d’octubre.

La mateixa atleta de Gualter va ser una de les protagonistes del Lleida UA en el Campionat de Catalunya màster en pista coberta disputat diumenge passat a Sabadell, on el club va vorejar la vintena de medalles. Satorres va aconseguir un doblet d’ors al guanyar en 60 i 200 metres llisos de la categoria per a majors de 55 anys, el mateix botí que va aconseguir Elisabet Ruz en 200 i 400 metres de la categoria F45. També van pujar a dalt de tot del podi Meritxell Pérez, en salt de perxa de F35, i María de los Ángeles Castillo, que va guanyar en 1.500 de F60 i va arredonir la seua actuació amb dos medalles més, de plata, en 400 i 800 metres. Per la seua part, Isabel Pascual es va penjar el bronze en 400 de la categoria F50, igual que Yolanda Cebrián, en 800 de F50, i Angelina Marsal, en 1.500 de F55.

En la categoria masculina, els representants del Lleida Unió Atlètica van aconseguir vuit medalles, una d’or gràcies a Daniel Campo en 3.000 metres de la categoria per a majors de 35 anys, a més de ser tercer en 1.500. Claudiu Caliman, en M40, es va penjar una plata en M40, el mateix metall que va obtenir Josep Maria Esteve, al ser segon en triple salt de M55, que va completar amb un bronze en 60 metres tanques.

La resta de medalles van ser de bronze i les van aconseguir Jaume Fontanet, tercer en 1.500 metres de la categoria de més de 55 anys; Josep Borges, que també va pujar al tercer calaix del podi en 3.000 de M55, i Josep Maria Marqués, tercer en salt d’alçada per a majors de 45 anys.

D’altra banda, Haja Gerewu, del Lleida UA, es va proclamar aquest dissabte passat subcampiona absoluta de Catalunya de llançament de disc, en la prova disputada al Vendrell. Ho va aconseguir amb un millor intent de 41,93 metres, que representa una millor marca personal. En la mateixa competició de disc, Maria Vallès es va classificar en la cinquena posició, amb una marca de 40.19, i Joana Domingo, novena amb 37.13.

Dos ors i un bronze en el Català disputat als Camps Elisis

n Els Camps Elisis de Lleida van acollir aquest diumenge el primer Gran Premi Ciutat de Lleida de marxa, valedor per al Campionat de Catalunya de promoció i màster, en el qual el Lleida UA i la seua escola van aconseguir tres medalles. Unai Porcel es va proclamar campió en la categoria sub-14 amb una nova millor marca personal de 15:03 en 3 quilòmetres, mentre que Vera Hernández va aconseguir un merescut bronze, també en sub-14 i millorant marca personal, deixant-la en 17:03. Per la seua part, Marta Nogueira es va alçar amb el títol català màster, en majors de 40 anys, amb un registre de 52:13 en 10 quilòmetres marxa.