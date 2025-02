El Manchester City buscarà avui la remuntada al Bernabéu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Reial Madrid i Manchester City s’enfronten avui (21.00) en la tornada del play-off de la Lliga de Campions, un duel entre els dos últims campions continentals en què els blancs han de defensar el seu mínim avantatge de l’anada (2-3).

El Santiago Bernabéu dicta sentència en el ja considerat per molts clàssic modern de la Champions, un duel molt matiner després de la irregular primera fase dels dos conjunts. Els de Pep Guardiola passen una de les seues crisis més grans des de l’arribada del tècnic de Santpedor al club, tot i que arriben amb la confiança reforçada després de golejar el Newcastle a la Premier League (4-0).

L’equip anglès provarà així de remuntar l’eliminatòria davant d’un Madrid que arrossega el rum-rum dels dubtes a la Lliga, acompanyats per les constants crítiques a l’arbitratge del club.

De fet, l’entrenador blanc, Carlo Ancelotti, va comentar ahir que es troba “més tranquil” amb l’arbitratge quan juga a Europa, perquè es genera “menys polèmica”, cosa que atribueix al fet que hi ha “menys intervencions del VAR” i a la “qualitat” dels àrbitres.

En canvi, Fede Valverde va ser més conciliador, dient que “no soc qui per jutjar un àrbitre. Al final, som tots humans, podem equivocar-nos”, va assenyalar. No obstant, hores després l’uruguaià va voler matisar les seues declaracions amb un missatge al seu perfil de X. “No vull que em malinterpreti ningú, però sobretot ho vull aclarir a la nostra afició; si avui no he parlat dels arbitratges que estem patint és perquè em conec i he de centrar-me en demà”, va escriure.

El Bruges i el Feyenoord van protagonitzar ahir la sorpresa a l’aconseguir la classificació per als vuitens de final de la Champions deixant a la cuneta dos dels favorits, Atalanta i Milan, respectivament, mentre que Bayern Múnic i Benfica van accedir de forma agònica.

El quadre belga, que havia aconseguit l’últim bitllet per al play-off, s’ha colat entre els 16 millors d’Europa després d’eliminar, amb l’exblaugrana Juclà com a estilet, un Atalanta que en tres setmanes ha passat de lluitar per la classificació directa a l’eliminació, després de perdre 1-3 (2-5 en el global). El Feyenoord, per la seua part, va tombar tot un Milan, incapaç de guanyar cap dels dos partits. El Bayern Múnic, per la seua part, va segellar la classificació amb un gol de Davies de retruc al minut 94, mentre que el Benfica va patir també per guanyar el Mònaco.