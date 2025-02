Escultura orgànica lleidatana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i diplomada en Infermeria, Palmira Rius (Lleida, 1956) ha desenvolupat durant anys una àmplia tasca professional com a professora d’Infermeria Comunitària i d’Art i Ciència a la Universitat de Lleida. Tanmateix, la seua passió per l’art l’ha portat també des de fa més de dos dècades pels terrenys de la creació, recordant les classes que va rebre de nena i adolescent del professor Leandre Cristòfol. De fet, bona part de les seues exposicions estan protagonitzades per un element que li encantava al desaparegut artista d’Os de Balaguer: la fusta. Una de les seues més recents mostres, Fusta. El llegat dels arbres, va ser seleccionada el 2023 al certamen Oliverart, que convoca cada any la Granadella, i es va exposar al Centre de la Cultura de l’Oli d’aquesta localitat fins a finals de febrer del 2024. Ara, l’exposició viatjarà fins a Burgos per exhibir-se a la Casa de la Madera, un centre d’interpretació dedicat al món forestal i a la gestió sostenible de la fusta, situat a la comarca de Pinares, al municipi burgalès de Revenga.

En aquest sentit, l’artista lleidatana es mostra encantada de poder exposar les seues peces escultòriques orgàniques en aquest espai emblemàtic de la xarxa de parcs naturals de Castella i Lleó que s podrà visitar entre l’1 de març i l’1 de juny. De fet, els treballs de Palmira Rius combinen també aquest tipus d’escultures amb el material tèxtil, fruit dels ensenyaments d’una altra mestra del teixit artístic, l’alemanya establerta a la Floresta Edith Schaar.