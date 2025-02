Jesús Calleja viatja a l’espai

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta nit (22.50) s’estrena a Cuatro el primer episodi de Calleja en el espacio, la sèrie documental que mostra el camí de Jesús Calleja per convertir-se en el tercer espanyol de la història a viatjar a l’espai. El següent episodi s’emetrà el 24 de febrer. En aquests capítols s’explora la motivació i interès per l’espai de Calleja, abans del seu llançament en el pròxim vol tripulat del coet New Shepard, propietat del CEO d’Amazon, Jeff Bezos. Una experiència que, segons Calleja, “serà l’aventura més gran de la meua vida”. L’aventurer tindrà l’ocasió de parlar amb enginyers, experts de la NASA i amb els astronautes espanyols Pedro Duque, Miguel López i Pablo Álvarez. Les fotos per a la promoció del programa han estat fetes pel lleidatà Rafa Ariño.