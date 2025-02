‘Joc de Cartes’ visita la Franja de Ponent

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Verificat per Creat: Actualitzat:

El conegut furgó de Joc de Cartes de TV3 torna aquesta nit (22.06) i es desplaça per primera vegada en el concurs a la Franja de Ponent per buscar el millor restaurant de la zona catalanoparlant d’Aragó. Marc Ribas començarà a Ràfels per conèixer el restaurant El Molí de l’Hereu i la cuina de fusió oriental única a la zona que Carol Marengo ofereix. Continuarà a Vall-de-roures amb la braseria El Roble, de Mònica Deusdad, coneguda per la seua cuina casolana i productes de proximitat. També visitarà a Fraga l’Espai Oró de Víctor Oró, especialitzat en menús, banquets i esdeveniments. Finalment, a Torrent de Cinca, Hèctor Alonso intentarà captivar amb plats tradicionals al Sisket’s. Els quatre restaurants de la Franja de Ponent competiran per ser el guanyador d’aquesta setmana i emportar-se el premi de 5.000 euros.