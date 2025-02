Junts es despenja de la moció per fer fora Sílvia Orriols

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts va fer ahir marxa enrere i no donarà suport a la moció de censura contra la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a l’ajuntament de Ripoll. En un comunicat, la direcció estatal i la secció local del partit van afirmar que “és inviable”. Creuen que, si tirés endavant, augmentaria el “victimisme” de l’actual alcaldessa i que “atiaria un enfrontament social de difícil reconducció a curt termini”. S’esvaeix així la possibilitat que l’oposició faci fora el partit d’extrema dreta a la capital del Ripollès al no aconseguir els nou regidors necessaris per tirar-la endavant. Junts i ERC van liderar aquests dies les negociacions al tenir més regidors –tres respectivament– si bé els feia falta el suport de dos formacions més –PSC en té dos, la CUP dos més i Som-hi, un–.

El partit també creu que el govern “alternatiu” hauria de ser “fort, amb un gran suport popular i, per tant, fruit de la voluntat majoritària dels ripollesos”. I assenyalen que cal “derrotar” Aliança Catalana “a les urnes i no als despatxos”.

Tant ERC com la CUP van carregar contra els juntaires per la seua decisió, mentre que Orriols es va mostrar molt satisfeta. “La moció era una jugada arriscada i n’hem sortit victoriosos”, va celebrar.