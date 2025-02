Justícia encara no sap si traurà la presó de la ciutat

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Justícia encara no ha decidit si traslladarà el Centre Penitenciari Ponent –com planteja la Paeria i reclamen els veïns de Joc de la Bola i Ciutat Jardí– o farà una reforma integral, ja que és una de les presons més velles de Catalunya. “La conselleria continua treballant i estudiant el tema de la possible bifurcació d’opcions.” Aquesta és la resposta que va fer ahir el departament després que dilluns la Paeria informés que ha demanat a les associacions de veïns de Ciutat Jardí i Joc de la Bola-Camp d’Esports que facin arribar les seues propostes sobre futurs usos del terreny on actualment hi ha la presó (vegeu SEGRE d’ahir).

Val a recordar que tant l’ajuntament com la Generalitat, que és l’administració titular de l’equipament, s’han plantejat el seu trasllat fora de la trama urbana, encara que la Generalitat no descarta reformar-la. El consistori va fer aquesta petició als representants veïnals a la reunió de la Taula Cívica per al trasllat de la presó, que els veïns fa anys que reclamen.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va demanar a les entitats que facin propostes per a la futura reorganització de l’espai, uns 30.000 metres quadrats de superfície que podrien quedar alliberats en un futur.

Els últims governs han plantejat diverses possibilitats, des d’una reforma total fins a traslladar-la. Justícia ha de decidir on i quan la construeix o si per l’elevat cost dels treballs –es va parlar d’uns 120 milions–, opta per renovar-la a la seua actual ubicació.