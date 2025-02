La Diputació avaluarà danys per l’allau a Sellui per calcular l’ajuda necessària

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tècnics de la Diputació acudiran els propers dies al poble de Sellui (Baix Pallars) per avaluar els danys ocasionats per l’esllavissada de roques que, dissabte a la nit, va obligar a desallotjar de les seues cases dos famílies. Així ho van avançar fonts de la corporació provincial, que van apuntar que aquest és el primer pas per determinar si l’ajuda de 95.000 euros concedida poc abans del despreniment per assegurar el pendent és suficient o bé cal negociar una aportació addicional.

L’ajuda concedida a l’ajuntament de Baix Pallars havia de cobrir el 85% d’un projecte valorat en 111.000 euros que plantejava cobrir amb xarxes el pendent per evitar la caiguda de roques. Després del despreniment aquesta actuació continua sent necessària. Un estudi elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) aconsella a l’ajuntament assegurar la muntanya, tal com estava inicialment previst, abans de retirar les roques caigudes sobre el poble, algunes de les quals de gran mida i tones de pes. La complexitat dels treballs i la recerca de fons per portar-los a terme farà que les famílies de les dos cases afectades no puguin tornar a aquests habitatges en diversos mesos.