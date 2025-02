La Generalitat vol licitar la protecció de ramats davant l’os i ramaders s’hi oposen

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat vol contractar a través d’un concurs públic l’agrupació de ramats sota vigilància de pastors a l’estiu per protegir-los de l’os al Pallars Sobirà. Fins ara, la contractació d’aquest personal anava a càrrec de l’empresa pública Forestal Catalana. Aquesta mesura ha xocat amb l’oposició entre els ramaders que participen en l’agrupació de ramats.

Els contraris temen que la contractació per concurs exclogui pastors amb experiència a vigilar ramats i amb coneixement del territori. El Gremi de la Pagesia Catalana ha enviat una carta al Govern en la qual apunta que, si bé s’ha proposat a ramaders locals participar en la licitació, això presenta dificultats. Argumenta que els ingressos procedents de tercers podrien tenir implicacions negatives en la declaració única agrària, suposaria una càrrega administrativa i augmentaria la complexitat en la gestió dels ramats.

Per la seua part, el departament d’Agricultura afirma que treballa per “elaborar un sistema alineat amb la normativa i consensuar uns plecs de condicions perquè el territori pugui participar en igualtat de condicions i que associacions i ramaders agrupats puguin presentar-s’hi”. Va afegir que “regularitzar el contracte de pastors és la plena garantia de la continuïtat del programa” i va recalcar-ne l’efectivitat. “Treballem amb el sector implicat i els afectats perquè el sistema estigui més adaptat a la realitat del territori i els ramaders”, va concloure.

Ramaders van lamentar que l’any passat es va retirar el pastor en àrees de presència de l’os. Per la seua part, el Gremi de la Pagesia Catalana va reclamar que la contractació de pastors segueixi en mans de Forestal Catalana i que la Generalitat augmenti els ajuts a ramaders que no poden agrupar els seus ramats per a mesures d’autoprotecció.