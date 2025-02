Mollerussa, amb l’atur més baix dels últims quinze anys

Mollerussa va tancar el 2024 amb una dada especialment destacable: va registrar la taxa d’atur més baixa dels últims 15 anys, situant-se al 8,85% de mitjana, com va reflectir l’alcalde, Marc Solsona. La capital va acabar l’any comptabilitzant 651 sol·licitants d’ocupació, igualant el nivell més baix registrat el mes de setembre del 2019, amb 617 aturats i amb una millora significativa des del pic més alt de 1.260 aturats assolit el desembre del 2011, amb una taxa del 18%. Segons Solsona, aquesta xifra reflecteix una reducció superior al 50% en l’atur dels últims anys, en comparació amb el desembre del 2024, que es va situar en 651 aturats i una taxa del 8,62%. Així mateix, també reflecteix l’estabilitat i el dinamisme del teixit econòmic local. Va posar en relleu la diversificació industrial de Mollerussa, amb cinc sectors representats per les firmes Prefabricats Pujol, Nufri, Puleva, Grupo Jorge i RDM Paprinsa. Aquestes firmes, juntament amb el segon anell empresarial també rellevant i un sector terciari comercial i de serveis consolidat, “contribueix a generar ocupació i riquesa a la localitat”, va assenyalar el primer edil. Aquest descens en la taxa d’atur adquireix una rellevància més important al produir-se en un context de creixement poblacional constant en els últims anys, arribant als 15.680 habitants el 2024.

Gairebé 700 activitats i un 60% són comerç i serveis

n L’alcalde, Marc Solsona, va destacar que un teixit econòmic sòlid com el que hi ha a Mollerussa es tradueix en els bons indicadors d’ocupació, i va destacar el creixement sostingut de noves activitats empresarials a la capital. Segons les dades del consistori, actualment hi ha prop de 700 activitats donades d’alta, de les quals 450 pertanyen al sector dels serveis i el comerç. “Aquestes dades subratllen l’èxit de polítiques d’ocupació implementades i la solidesa del teixit industrial, que continua invertint i generant ocupació al municipi.” Va afegir que les empreses exerceixen un paper fonamental, amb inversions contínues que han permès modernitzar les seues instal·lacions, creant nous llocs de treball i adoptant tecnologies que en milloren la competitivitat. Tot això ha afavorit la creació d’ocupació estable, especialment en sectors tan crucials com l’industrial i l’agroalimentari. El primer edil va destacar el compromís de continuar treballant de la mà de les empreses per consolidar aquesta tendència.