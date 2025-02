Sàmper és el conseller amb més patrimoni i Niubó, la que menys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, és el membre del Govern amb un patrimoni més gran, de més d’un milió d’euros, mentre que la consellera d’Educació, Esther Niubó, és la que menys patrimoni declara tenir, uns 4.000 euros. Així consta en la declaració de béns de tots els alts càrrecs de la Generalitat que s’han publicat al portal de transparència, tal com exigeix la llei. Respecte als béns immobles, hi ha tres consellers, el de Presidència, Albert Dalmau, la d’Interior, Núria Parlon, i Niubó que declaren no tenir en possessió cap habitatge. Al contrari, Sàmper està en possessió del 50% de dos cases i el 80% d’un pis, a més d’un garatge, valorats en 598.418 euros. També és el que té més crèdits. Respecte als vehicles, deu dels disset membres del Consell Executiu declaren no posseir-ne cap. Així mateix, la meitat compta amb un pla de pensions.

En referència al patrimoni del president, Salvador Illa, té la meitat d’una casa valorada en 217.042 euros i un garatge de 6.108. Afirma no tenir cap cotxe al seu nom i posseir 67.348 euros en un compte corrent.