Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha ofert un servei d’assessorament i traducció al català als propietaris d’establiments comercials del municipi per retolar les etiquetes dels productes que es posen a la venda en aquesta llengua. El consistori ha facilitat els cartells i ha assessorat sobre com s’ha d’escriure en català. Així mateix, dos establiments del municipi s’han unit al programa Voluntariat per la Llengua.