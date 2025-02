Una entitat amb vocació social

El futbol pot ser una potent eina d’integració social i la pilota, un poderós element educador. Així ho demostra el Club Esportiu Ciutat la Seu de la Seu d’Urgell, que té el propòsit que cap nen o nena no deixi de jugar a futbol per la seua condició social, de gènere, de procedència o religiosa, i que pugui rebre, alhora, una formació en valors. Fundat el 2016 per la inquietud d’un grup de pares i mares preocupats perquè hi havia nens i nenes que no podien jugar de forma reglada i federada a causa que no podien assumir les quotes.

Des del principi, l’entitat ha comptat amb prop d’un centenar de nens i nenes que van des dels 4 fins als 16 anys. Les quotes són molt assequibles, uns 35 euros per temporada els més petits i 50, els grans. Tot i així, dels aproximadament 80 jugadors que té el club en l’actualitat, només menys de la meitat poden pagar aquestes quotes. La resta estan becats pel club.

Patrocinadors, col·laboradors, persones que fan donacions i iniciatives de tot tipus ajuden a sufragar les despeses d’una entitat que prioritza l’aspecte social al competitiu. Fins i tot jugadors de l’Andorra de Piqué quan els entrenava Eder Sarabia van regalar 35 parells de botes noves per als nois i noies del Club Esportiu Ciutat la Seu.

“L’objectiu del club és que el futbol sigui el punt de trobada de tots els nens i nenes de la Seu i comarca que vulguin practicar aquest esport amb les mínimes despeses possibles per a la seua família o sense assumir despeses si és possible. Tenim nens i nenes procedents de molts països, sobretot africans”, explica Antonio García Medel, coordinador del club i un dels impulsors al seu dia del projecte. Els monitors, actualment prop d’una desena, tampoc no cobren per exercir la seua tasca.

El club competeix majoritàriament a la Lliga Pirineus i és molt actiu en tornejos de futbol formatiu. Aquesta temporada, diversos futbolistes cadets i alguns alevins del club competeixen en el futbol federatiu formant part de l’Organyà. És un acord molt beneficiós per a les dos entitats.

I és que, tal com diu l’eslògan que ha adoptat el club d’un proverbi africà, “si vols anar ràpid ves sol; si vols arribar lluny, ves acompanyat”.