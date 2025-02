Victòria Porta, la millor de l’any en el patinatge català

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La jugadora del Vila-sana Victòria Porta va ser nomenada com la millor esportista femenina de l’any 2024 de tot el patinatge català, en la sisena Gala del Patinatge Català que es va celebrar a la Sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona dilluns.

La lleidatana va rebre el guardó després d’un gran any amb el Vila-sana, en el qual es va proclamar subcampiona d’Europa per segon any consecutiu –després de perdre la final de la Champions contra el Fraga– i també va aconseguir el primer títol de la història del club, la Supercopa d’Espanya. A més, Porta va ser campiona del món amb la selecció espanyola després de conquerir el mundial d’Itàlia. De fet, totes les jugadores catalanes campiones del món amb Espanya van ser distingides amb un trofeu a l’excel·lència, per la qual cosa Porta va ser guardonada en dos ocasions.

La federació va premiar més de 200 esportistes, personalitats, clubs i institucions durant l’acte, en el qual van participar autoritats com el conseller d’Esports Berni Álvarez; Enric Campàs, representant de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona; i Gerard Esteva, president de l’UFEC. El guardó masculí al millor esportista de l’any va ser per al patinador artístic Sergio Canales, doble campió del món i d’Europa el 2024.