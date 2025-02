El fiscal manté que Puig no volia lliurar les obres a Sixena i que sense el 155 "probablement" seguirien a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal manté que l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, no tenia "voluntat" de lliurar a Sixena les peces dipositades al Museu de Lleida, tal com li havia exigit el jutjat d'Osca poc després de prendre possessió, el juliol del 2017. En el torn de conclusions durant la vista oral al TSJC, el fiscal ha mantingut aquest dijous la petició de condemna per a Puig de dos anys d'inhabilitació i 6.000 euros de multa per un delicte de desobediència greu. El fiscal ha afirmat que "probablement" les obres seguirien a Lleida si no s'hagués aplicat el 155. Al seu torn, l'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat que Puig va mostrar clarament una "voluntat" de complir la resolució, però va demanar temps per estudiar un tema "complex".

En les conclusions, el fiscal s'ha referit a l'aplicació de l'article 155 i ha opinat que si el ministre de Cultura no hagués donat l'ordre de traslladar les peces, "probablement seguirien sense entregar-se a Sixena". "Se'ns ha dit que la decisió del conseller era complir, però no ha complert, com també se'ns va dir que tenia intenció de comparèixer i no ha acudit a declarar", ha afegit.

El fiscal ha insistit que el jutjat de primera instància d'Osca va establir que calia lliurar les peces abans del 25 de juliol del 2017 i que Puig "de forma conscient i voluntària, no només va deixar transcórrer el termini sense fer res, sinó que va persistir en l'incompliment fins a l'octubre". El representant de la fiscalia ha defensat que els requeriments judicials s'han de complir i que no s'han "d'interpretar o dilatar" mitjançant recursos com ha fet, segons ell, la Generalitat.

Segons el fiscal, la Generalitat tenia la propietat de les peces i el conseller de Cultura presidia el Consorci del Museu de Lleida. Per això, ha qualificat de "subterfugis" els posicionaments amb què l'administració argumentava que no posseïa les peces. "Un grup de guàrdies civils amb un camió i uns quants empleats ho van portar a terme en 24 hores. De complexitat cap, falta de complir, tota", ha conclòs.

El fiscal ha especificat que la pena d'inhabilitació que sol·licita per a Puig és per a qualsevol càrrec públic electe o executiu d'àmbit europeu, estatal, autonòmic o local.

L'acusació particular subratlla que Puig és independentista

Per la seva banda, l'advocat de l'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, s'ha queixat que s'hagi trigat set anys a jutjar els fets. L'advocat ha afirmat que s'està jutjant una persona "fugada a Bèlgica, segurament vivint molt bé", i ha etzibat també que Puig "és independentista i segur que està orgullós que la sentència no es complís".

Español ha opinat que Puig "no tenia el més mínim interès a complir la resolució del jutjat d'Osca i quedaria millor dient que és independentista i que això no ho compliria". L'advocat ha reclamat una sentència condemnatòria, però amb una pena de multa més elevada que la que demana la Fiscalia, que és de 18 euros diaris i ell vol que pugui arribar als 200.

La defensa insisteix que Puig volia complir

Al seu torn, l'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat que Puig va mostrar clarament una "voluntat" de complir la resolució del jutjat d'Osca, però va demanar temps per estudiar un tema "complex" i va ordenar als seus subordinats que ho solucionessin.

"Era conscient que podia desobeir", ha dit, però també ha assegurat que no podia decidir el retorn unilateralment perquè no depenia només d’ell, sinó del Consorci del Museu Diocesà de Lleida. "Si ho hagués fet, no estaríem aquí per desobediència, sinó per prevaricació", ha afirmat.

També ha assegurat que no es compleixen els requisits jurisprudencials del delicte de desobediència, com que aquesta sigui clara i reiterada.

Per últim, ha demanat que, en cas de condemna, se li apliqui l'atenuant de dilacions indegudes, ja que el procediment va començar el 2018, i que no se li faci pagar el cost del trasllat, que l'hauria d’assumir la Generalitat només si ho reclama el govern de l'Aragó i ho dictamini el jutjat civil d'Osca.

Cal recordar que el TSJC ha decidit jutjar Puig en absència perquè, a causa d'una modificació legal de Bèlgica, no ha pogut fer-ho a través de videoconferència. El judici estava previst que s'allargués durant dos dies, però ha quedat vist per a sentència aquest mateix dijous.