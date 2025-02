Puig, sobre el cas de les obres de Sixena: "Espero que s'acabi aquest expedient que no hauria d'haver començat mai"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exconseller de Cultura Lluís Puig espera que el judici contra ell pel cas de les obres de Sixena es resolgui favorablement. "Espero sortir-ne bé i poder complir el somni de tornar al plenari del Parlament com a diputat. I que s'acabi aquest expedient que ben segur no hauria d'haver començat mai", ha dit a través d'un vídeo que s'ha reproduït des de davant les portes del TSJC. La fiscalia li demana 6.000 euros de multa per desobeir l’ordre de traslladar les peces al monestir originari. Tot apunta que no podrà declarar en el judici per videoconferència des de Bèlgica perquè les autoritats belgues hi han posat pegues. Així i tot, el jutjaran igualment, ja que li demanen una pena inferior als dos anys de presó.