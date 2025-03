La floració, protagonista de L’Art a l’Horta de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La segona edició del festival L’Art a l’Horta de Lleida canvia de format, amb dos cites concentrades en primavera i tardor en lloc de les quatre propostes celebrades l’any passat, una a cada estació de l’any. La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch –acompanyada per la delegada de Cultura, Montse Parra–, va presentar ahir el certamen, l’inici del qual en aquesta ocasió estarà protagonitzat per l’espectacle natural de la floració. Serà els diumenges 9, 23 i 30 d’aquest mes de març, amb una programació cultural en les partides de Grenyana, Torres de Sanui i la Caparrella, respectivament, i amb el fil conductor de la floració dels ametllers, presseguers i pereres. L’oferta combinarà la instal·lació interactiva, el clown i la música per a tots els públics amb la degustació de productes de proximitat i, com a novetat, amb visites guiades de la mà d’agricultors experts de la zona, que explicaran la seua història, anècdotes i curiositats. A la tardor, el cicle seguirà el mateix format en altres partides de l’Horta, centrant-se en el canvi de paisatge. Bosch va recordar que l’objectiu final de L’Art a l’Horta és “posar en el mapa aquests espais dins de l’imaginari dels ciutadans de Lleida”.