Cervera ja ven entrades per al Festival de Pasqua

La 15 edició del Festival de Pasqua de Cervera, del 10 al 19 d’abril, va iniciar ahir la venda d’entrades a través del web oficial festivalpasqua.cat.

Per premiar els primers usuaris les entrades anticipades tenen més d’un 20 per cent de descompte.

Els preus es mantenen com l’any passat i, als concerts de vespre, es passa dels 18 euros a la taquilla als 14 amb compra anticipada al web. També es poden adquirir de forma anticipada les entrades per als concerts de proximitat per només 6 euros. L’abonament per a totes les actuacions del festival costa 75 euros, la qual cosa permet estalviar gairebé la meitat del cost del preu original de cada entrada.

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés; el regidor de Cultura, Ramon Augé; i el director artístic del festival, Jordi Armengol, van presentar la nova imatge i cartelleria de la cita musical, obra de la dissenyadora local Anna Domenjó, autora de la proposta gràfica del certamen els últims anys. L’autora ha prioritzat un primer pla d’un instrument amb el detall de les mans perquè “sense els músics i els instruments no existiria la música i no hi hauria festival”.