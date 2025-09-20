Or groc en pols: l’espècia que regula el sucre en sang i alleuja el dolor en les articulacions
Una arrel mil·lenària amb poder antiinflamatori i efecte regulador de la glucosa
El gingebre es consolida com un potent aliat per a la salut cardiovascular i òssia, segons confirmen els últims estudis publicats el 2025. Aquesta arrel, coneguda popularment com a "or groc en pols", no només destaca en la gastronomia mundial per la seua aroma i sabor característics, sinó que cada vegada guanya més rellevància en l’àmbit mèdic pels seus compostos actius, capaços d’afavorir l’equilibri glucèmic i alleujar problemes articulars. Les investigacions més recents avalen el seu potencial per combatre malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i l’osteoartritis, consolidant-se com un complement natural als tractaments convencionals.
La Secretaria d’Agricultura i Desenvolupament Rural de Mèxic (SADER) ha publicat recentment un informe on destaca els compostos actius del gingebre: gingeroles i shogaoles, responsables de gran part dels seus efectes terapèutics. Aquests components han demostrat capacitat per modular els nivells de glucosa en sang, sent especialment beneficiosos per a persones amb risc de desenvolupar diabetis o síndrome metabòlica. A més, la seua acció antiinflamatòria resulta particularment efectiva en casos d’osteoartritis, una patologia freqüent entre la població d’edat avançada i que afecta milions d’espanyols en l’actualitat.
Els impressionants beneficis del gingebre avalats per la ciència
Els estudis clínics esmentats per la SADER revelen dades sorprenents sobre l’eficàcia del gingebre. Assajos realitzats amb pacients prediabètics van mostrar una reducció de fins un 15% en els nivells de glucosa després del consum controlat de gingebre en pols durant períodes prolongats. Paral·lelament, s’ha observat una disminució significativa del dolor i la rigidesa en persones amb osteoartritis lleu i moderada, el que posiciona a aquesta arrel com un complement natural valuós per als qui pateixen aquestes malalties.
"El gingebre ha estat utilitzat durant segles en infusions, caldos, pols i olis essencials", informa la SADER en el seu comunicat oficial. La tradició mil·lenària del seu ús en diferents cultures asiàtiques, europees i llatinoamericanes sembla trobar ara suport científic, convertint aquesta espècia en un component essencial de la medicina complementària moderna. No obstant, els experts adverteixen que el seu consum ha de ser moderat i sempre supervisat per professionals sanitaris, especialment en casos de medicació crònica, embaràs o condicions mèdiques específiques.
Com incorporar el gingebre a la nostra dieta diària
La versatilitat del gingebre facilita enormement la seua incorporació a la rutina alimentària. Pot afegir-se en petites quantitats a infusions, sucs naturals, batuts, plats salats o dolços, potenciant no només el sabor sinó també els beneficis per a la nostra salut. Per preparar una infusió bàsica, els especialistes recomanen utilitzar mitja culleradeta de gingebre en pols per tassa d’aigua calenta, deixant reposar diversos minuts abans de consumir. Aquesta senzilla preparació pot convertir-se en un hàbit saludable per començar el dia o com a complement digestiu després dels menjars.
Al mercat espanyol, el gingebre està disponible en múltiples formats: fresc, en pols, deshidratat o en càpsules. Els nutricionistes recomanen optar preferentment pel gingebre fresc o en pols de qualitat, evitant productes amb additius o sucres afegits. La dosi diària recomanada oscil·la entre 1 i 4 grams, depenent de la forma de consum i les necessitats individuals, encara que sempre és aconsellable començar amb quantitats moderades per avaluar la tolerància personal.
Què és el gingebre i per què se'l coneix com a "or groc"?
El gingebre (Zingiber officinale) és un rizoma originari del sud-est asiàtic que ha estat conreat i utilitzat amb finalitats medicinals i culinàries durant més de 5.000 anys. La seua denominació com a "or groc" prové tant del seu característic color interior com del seu elevat valor en les rutes comercials històriques, on es va arribar a cotitzar al preu de les espècies més preuades. Pertany a la mateixa família que la cúrcuma i el cardamom, altres espècies reconegudes per les seues propietats beneficioses per a la salut.
Nutricionalment, el gingebre destaca pel seu alt contingut en antioxidants, vitamines (especialment del grup B), minerals com el potassi i el magnesi, i fibra. Tanmateix, el seu veritable potencial terapèutic resideix en més de 400 compostos bioactius identificats fins la data, entre els que destaquen els ja esmentats gingeroles i shogaoles, però també paradoles, zingerone i diversos olis essencials que li confereixen les seues propietats medicinals.
És el gingebre adequat per a tothom? Precaucions a tenir en compte
Malgrat els seus nombrosos beneficis, els experts adverteixen que el gingebre no és una panacea universal ni està exempt de contraindicacions. Les persones que prenen anticoagulants o pateixen trastorns de la coagulació han de consultar amb el seu metge abans d’incorporar-lo a la seua dieta, ja que pot potenciar l’efecte d’aquests medicaments. Igualment, els qui pateixen càlculs biliars, hipertensió no controlada o estan en tractament amb fàrmacs per a la diabetis han d’extremar les precaucions.
"Encara que el gingebre presenta efectes benèfics documentats, no substitueix el tractament mèdic per a la diabetis ni per a l’osteoartritis", recalquen des de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició. L’automedicació pot resultar contraproduent i potencialment perillosa, especialment quan es pateixen malalties cròniques que requereixen un seguiment professional. Per tant, la recomanació unànime dels especialistes és incorporar aquesta espècia com a complement a un estil de vida saludable i mai com a substitut dels tractaments convencionals prescrits.