Carles Cano serà el padrí de la desena edició de l’Encontats

Les parades de la plaça Mercadal on van exposar les últimes novetats literàries l’any 2024. - AMADO FORROLLA

El Mercat del Conte i el llibre il·lustrat de Balaguer, Encontats, arribarà aquest any a la desena edició, que tindrà lloc el mes de setembre. El padrí serà Carles Cano, reconegut autor de literatura infantil i juvenil, i el cartell serà obra de Natasha Domanova.

Cano, nascut a València l’any 1957, està llicenciat en Filologia Catalana, ha treballat durant més de trenta anys com a professor d’institut i compta amb més de setanta llibres publicats en diverses llengües. També ha treballat com a guionista de ràdio, televisió i còmics, i és autor teatral i contacontes. Realitza poesia visual i ha fet tres exposicions individuals: Poemes broemes i altres artificis, 2000; Cartes, 2003; i Poemes visionaris, 2016, així com el projecte Barata, una exposició intercanvi d’obres amb més de vuitanta artistes.

Actualment està jubilat, però continua escrivint i segueix vinculat al món de la literatura. En aquest sentit, Carles Cano visitarà els alumnes dels centres educatius de Balaguer durant el mes de maig, per comentar els llibres que hauran llegit durant aquest curs escolar.

L’artista d’origen bielorús Natasha Domanova s’encarregarà de fer el cartell d’aquesta desena edició. Domanova ha participat en nombroses exposicions internacionals i col·labora amb escoles i instituts per popularitzar l’art entre els nens i els adolescents. L’any 2019 va guanyar el Premi d’Àlbum Il·lustat de Vil·la de Térmens amb l’àlbum El Sr.Mongeta, la Sabata i el Botó, i des d’aleshores s’ha especialitzat en la il·lustració de llibres infantils. Així mateix, també serà una de les il·lustradores encarregades de realitzar tallers als alumnes de cicle mitjà dels centres educatius de la ciutat durant la setmana de l’Encontats.

En la novena edició d’aquest mateix certamen, més de mig miler de persones van assistir l’any passat a la jornada central a la plaça Mercadal, on es van concentrar una trentena de parades de llibreries, editorials, il·lustradors i artesans de tot Catalunya. Els porxos van acollir jocs de fusta i tallers orientats a nens de totes les edats.

D’altra banda, en aquesta edició la directora de la biblioteca de Balaguer i organitzadora de l’Encontats, Núria Arbós, va assegurar que ja estaven preparant la desena edició del certamen, de la qual ja s’han conegut els participants.