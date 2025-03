Lluís Puig, absolt en el cas Sixena

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va absoldre ahir l’exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig del delicte de desobediència pel qual va ser jutjat per no traslladar al monestir de Sixena (Osca) les 44 obres d’art dipositades al Museu Diocesà de Lleida. Les peces se les va emportar la Guàrdia Civil el desembre del 2017, en plena intervenció de la Generalitat per part de l’Estat amb l’article 155 de la Constitució.

La Fiscalia considerava un “clar incompliment” que Puig no tornés a Sixena la totalitat de les obres, malgrat que així ho havia ordenat un jutjat d’Osca després d’anul·lar-se’n la compravenda, efectuada entre els anys 1893 i 1994. Per això, el fiscal demanava una inhabilitació de dos anys per a càrrec públic i una multa de gairebé 6.000 euros per a Puig, actual diputat de Junts per Catalunya al Parlament i exiliat des del 2017, i també per a Santi Vila, predecessor seu. Vila serà jutjat per un jutjat penal de Barcelona (ja que ell no és aforat) el mes de maig.

Paral·lelament, l’acusació particular de l’ajuntament de Vilanova de Sixena demanava 99.000 euros de multa i dos anys d’inhabilitació per a Puig. En el cas de Vila, demana 11 mesos de presó i 162.000 euros de multa, a l’afegir el delicte d’usurpació d’atribucions judicials.

Finalment, Puig va ser exculpat ahir “del delicte comès per autoritat o funcionari públic del qual ve sent acusat, amb tots els pronunciaments favorables i declaració d’ofici dels costos del procés”, segons apunta la sentència. A més, la Sala resol que, durant el judici, “no es va aportar prou prova per poder qualificar que l’acusat dugués a terme els incompliments de forma reiterada i persistent”. D’aquesta manera, assegura que “no estem en condicions d’afirmar que la seua negativa a materialitzar el trasllat de les obres estigui oberta i que respongui als qualificatius de mostrar-se franca, clara, patent, indubtable, evident o inequívoca”.

El tribunal destaca que Puig va rebre l’endemà de prendre possessió com a conseller una notificació del jutjat d’Osca perquè comuniqués al Govern d’Aragó la devolució d’aquestes peces. Puig va enviar llavors una carta al jutjat d’Osca demanant més temps per poder donar compliment a l’ordre, si bé, segons ressalta el TSJC, el jutjat no li va contestar.

Així mateix, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va publicar a la mateixa xarxa social que “s’ha fet justícia, però ni es repara l’espoli de les obres confiscades, ni el que s’ha patit durant tot aquest temps de persecució”.Per la seua banda, la vicepresidenta del Govern d’Aragó, Mar Vaquero, va declarar ahir que “ens agradin o no, les decisions judicials es respecten, també en aquest cas”.

“Només falta disfrutar de les obres, però ni sabem on són”

“Content que ara la cultura quedi més lliure de la batalla judicial de l’Estat espanyol”, va publicar ahir Lluís Puig a X (anteriorment Twitter). “Ara només faltaria poder disfrutar de les obres, però ni sabem on són ni soc jo a casa”, va afegir. D’altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va celebrar ahir a X l’absolució i va afegir que “oposar-se al robatori de les obres de Sixena mai pot ser delicte”.

Set anys i tres mesos des del polèmic trasllat al monestir

Dimarts es van complir 7 anys i tres mesos del polèmic trasllat per ordre judicial de 44 obres d’art del Museu de Lleida al monestir de Sixena, amb el suport d’un fort dispositiu policial, amb Guàrdia Civil inclosa passejant-se per l’interior de la pinacoteca, i en el marc de la intervenció de la Generalitat per l’article 155 de la Constitució, dos mesos després de l’1-O.

L’acció va ser durament criticada per la majoria d’experts en art i conservació del patrimoni, a causa de la no-idoneïtat d’un trasllat en camioneta i furgoneta d’obres d’època medieval. Així mateix, van apuntar les nul·les condicions museístiques del monestir oscenc per allotjar i exhibir aquestes peces. De fet, tot aquest art porta ocult en aquest edifici religiós de Vilanova de Sixena des de fa gairebé tres anys, sense que pugui ser visitat pel públic a causa dels treballs de rehabilitació del cenobi, que van donar inici l’estiu del 2022. Per això, es desconeix l’estat actual de conservació de les peces. El setembre passat, el president d’Aragó, Jorge Azcón, va anunciar sense establir una data determinada que Sixena reobriria el primer trimestre del 2025.