La Fatal celebra el Dia Internacional de Llegir J.R.R. Tolkien

La llibreria La Fatal de Lleida es va sumar ahir per primera vegada a la celebració a la capital del Segrià del Dia Internacional de Llegir Tolkien, una singular cita per als seguidors de l’univers literari creat per aquest autor britànic, conegut principalment per ser l’autor d’El hòbbit i El Senyor dels Anells.

Les societats Tolkien de tot el món, inclosa l’espanyola, celebren des de fa més d’una vintena d’anys aquest esdeveniment dedicat a l’escriptor durant el cap de setmana més pròxim al 25 de març.

Es tracta d’una data referent a l’obra més popular de J.R.R. Tolkien (1892-1973), ja que a El Senyor dels Anells és la data de destrucció de l’Anell i el final de la Tercera Edat.

La Fatal va triar celebrar ahir dissabte aquesta jornada literària, que va arrancar al matí amb lectura de textos de Tolkien i la presència del poeta i crític literari Francesc Parcerisas –traductor de les obres del britànic al català–, que va conversar amb el catedràtic i filòleg de llengua anglesa Enric Llurda.

També estava previst un singular Vermut Tolkien amb degustació de formatges de la Terra Mitjana. A la tarda, Patricia Díaz Santos tenia previst presentar el llibre Del herbario de La Comarca, abans d’una xarrada sobre estrelles i constel·lacions en l’univers Tolkien.