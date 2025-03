El Pessebre de Sant Guim de la Plana, Premi Sikarra

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La 14 edició del Premi Sikarra va guardonar ahir a La Fassina de Guissona el Pessebre dels Oficis Perduts de Sant Guim de la Plana pels seus 38 anys de trajectòria. El jurat va valorar l’acció continuada de l’associació cultural La Marinada, que des del 1983 organitza aquest pessebre vivent, el més antic de Lleida. Segons l’impulsor de la candidatura, Miquel Parramon, aquests anys La Marinada ha aconseguit una notable cohesió cultural del poble i comarca, que ha sabut trobar en l’escenificació d’oficis perduts –una trentena– un relat que fa singular aquest espectacle.

El president de la Fundació Jordi Cases i Llebot, Xavier Rivera, va destacar que “un premi local que reconeix els nostres veïns us ha de fer sentir molt estimats”. Per la seua part, el president de La Marinada, Jaume Oliva, va assegurar que “el premi ens dona força per continuar i és un reconeixement als centenars de veïns de la comarca que ho han fet possible”. Aquest guardó, organitzat per la Fundació Cases i Llebot i L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs, és un reconeixement que s’atorga a persones, entitats i col·lectius pel seu compromís amb la Segarra. Es materialitza en una escultura de l’artista Anna Marín-Gálvez que reprodueix la moneda Sikarra. L’acte va comptar amb l’actuació del músic de Tarroja Hèctor Beberide.