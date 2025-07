“Em vaig reconciliar amb mi mateix amb aquesta pel·lícula”

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Molt lluny és el primer llargmetratge escrit i dirigit pel cineasta Gerard Oms (Barcelona, 1983), que va visitar ahir els cines Screenbox de Lleida per presentar la seua òpera prima. La pel·lícula, protagonitzada per Mario Casas i David Verdaguer, es va estrenar divendres passat després de cinc anys d’escriptura, rodatges i edició i està inspirada en un viatge que el director va emprendre el 2008, als seus 23 anys, als Països Baixos arran d’una crisi d’identitat. “El film té una mica de catàrtic perquè ve d’un lloc molt íntim i emocional. Per a mi ha estat com reconciliar-me amb mi mateix”, va assegurar Oms a SEGRE.

L’actor gallec Mario Casas –que va haver de perfeccionar el seu català i fins i tot l’holandès– encarna Sergio, protagonista d’aquesta història. “Havia de ser ell qui donés vida al personatge”, va afirmar Oms, que ja havia treballat durant anys com a preparador interpretatiu de Casas. “És un dels millors actors d’aquest país i jo havia d’entregar aquesta història tan personal a un amic”, va explicar. A més, el cineasta va revelar que va ser el mateix Casas qui el va animar a endinsar-se en el món de la direcció i li va prometre formar part dels seus projectes si Oms escrivia un personatge per a ell. De fet, el cineasta va escriure l’argument de Molt lluny “pensant en Casas i Verdaguer com a protagonistes”, va admetre, afegint que els dos actors buscaven sortir de la seua zona de confort amb aquest projecte.

Segons el director, l’acollida del film està sent molt positiva: “La gent surt commoguda. Hem fet la pel·lícula des del cor i està arribant al públic”, va dir. Oms considera que, encara que l’argument parteix d’un testimoni en particular, aborda experiències universals com el desarrelament, l’acceptació personal i trobar-se a un mateix. Per un altre costat, Oms va destacar la importància de descentralitzar la cultura mitjançant iniciatives com la de Screenbox, que va acabar amb un col·loqui. “Són els mateixos espais, ajuntaments i associacions locals els qui han de generar propostes per portar el cine a tot arreu”, va afirmar.